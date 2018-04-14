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محرز أولوية غوارديولا في الميركاتو الصيفي القادم

الرياضة
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محرز أولوية غوارديولا في الميركاتو الصيفي القادم صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتواجد إسم النجم الدولي الجزائري رياض محرز في قائمة اللاعبين المطلوبين من قبل مُدرب مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” الصيف المقبل.

وكشف موقع “أونز مونديال” أن إدارة الفريق السماوي مازالت تسعى لإستقدام النجم الأول لفريق “ليستر سيتي” في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف نفس الموقع أن المُدرب الإسباني وضع قائمة من 6 أسماء قدمها لإدارة فريقه تحسبا لتدعيم الستيزن بعد الخروج الأوروبي.

وضمت القائمة التي حملت إسم الأشقر الجزائري مُهاجمين إثنين هم توماس ليمار لاعب موناكو الفرنسي وليون بايلي من ليفركوزن الألماني.

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