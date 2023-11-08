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الرياضة

محرز أول لاعب عالمي يستثمر في السعودية

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز أول لاعب عالمي يستثمر في السعودية
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قرّر نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، الاستثمار في السعودية تمهيدا لاستقراره بالمملكة.

وحسب ما كشفته مؤسسة الأحداث العقارية السعودية، والمتخصصة في الأخبار العقارية، فإن محرز قرر شراء منزل بمدينة جدة.

وأوضح ذات المصدر، أن محرز يعد أول لاعب عالمي يستثمر في السعودية بشراء أول عقار في بعد 3 أشهر فقط من انتقاله للعيش في السعودية.

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