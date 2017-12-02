محرز :”إتفقت على كل شيء مع آرسنال ولكن..”

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز بأنه كان على بُعد خطوة فقط من التوقيع لنادي “آرسنال” خلال الميركاتو الصيفي لسنة 2016.

وأوضح محرز بأنه تفاوض مع “ديك لاو”، المُكلف الرئيسي بالاستقدامات داخل “الغانرز”، في وقت التقى وكيل أعماله السابق بأرسن فينغر.

وصرح نجم “الفوكسيس” لـ “الدايلي مايل” قائلا:”لقد كنت قريبا من آرسنال، ومُقتنعا بأنه الفريق الذي يتناسب مع طريقة لعبي”.

ليُضيف :”بعدها توقف كل شيء، وصراحة، لا أعلم ما حدث، على كل هذه هي كرة القدم، كل الأمور واردة فيها”.

وعمل محرز على تفادي انتقاد “آرسنال”، رغم أنه ترك الإنطباع بوجود أمر غير طبيعي، تسبب في سقوط صفقته في الماء.