محرز إحتياطيا في مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينغهام

أعلن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم أمام نوتينغهام فورست. التي عرفت غياب اسم رياض محرز.

وفضل بيب غوارديولا عدم إشراك رياض محرز في التشكيلة الأساسية لأساب فنية و خياراته. حيث فضّل عليه في الهجوم كل من هالاند وفودن وألفاريز.

وياصل الفنان معاناته مع الفيلسوف في الموسم الكروي الجديد، حيث أصلح مهمّشا على طول الخط رغم الإمكانيات الكبرة التي يتمتع بها.

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