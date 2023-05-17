محرز إحتياطيا في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها تحسبا لمباراة ريال مدريد.

وعرفت تشكيلة مانشستر سيتي تواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الإحتياطية، و قد تكون له الفرصة خلال استبدالات المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” في الشوط الثاني.

وكان مهاجم الخضر قد غاب منذ مدة عن مباريات مانشستر سيتي في مباريات رابطة أبطال أوروبا بما فيه المباريات البارزة امام بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio