عاجل

محرز إحتياطيا وبن سبعيني أساسيا في قمة بودابست

الرياضة
  • -
  • 0
محرز إحتياطيا وبن سبعيني أساسيا في قمة بودابست صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أبعد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني في قمة بودابست.

التقني الكاتلوني فضل الاعتماد على الثلاثي فيل فودين رحيم ستيرلينغ وكذا غابريال خيسوس في الخط الأمامي.

ومن جانب الألمان سيُشارك الظهير الأيسر للخضر رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية مثلما كان مُتوقعا.

المواجهة التي ستنطلق على الساعة ال21:00 بملعب “بوشكاش أرينا” بالمجر تدخل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=963894

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com