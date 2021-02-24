محرز إحتياطيا وبن سبعيني أساسيا في قمة بودابست

أبعد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني في قمة بودابست.

التقني الكاتلوني فضل الاعتماد على الثلاثي فيل فودين رحيم ستيرلينغ وكذا غابريال خيسوس في الخط الأمامي.

ومن جانب الألمان سيُشارك الظهير الأيسر للخضر رامي بن سبعيني في التشكيلة الأساسية مثلما كان مُتوقعا.

المواجهة التي ستنطلق على الساعة ال21:00 بملعب “بوشكاش أرينا” بالمجر تدخل لحساب ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.