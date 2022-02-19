محرز إحتياطي أمام توتنهام في قمة البريمرليغ

قرر مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا وضع الدولي الجزائري رياض محرز على بنك الاحتياط خلال مباراة اليوم أمام توتنهام.

وتواجد محرز في القائمة الإحتياطية للمواجهة النارية حسب الموقع الرسمي لـ “السيتيزنس”.

كما ستلعب القمة الكروية بملعب “الإتحاد” في قمة الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإنجليزية.

ويبدو ان “الفيلسوف” إعتاد على الطريقة التي يتعامل بها اتجاه قائد الخضر بمنحه فرص عديدة في منافسة أخرى على غرار رابطة أبطال أوروبا. في حين يشركه بديلا في مباريات البريمرليغ.

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آشلي بينت: “حاليا أفضل محرز على ميسي”

أثنى الدولي الإنجليزي السابق، دارين آشلي بينت، على الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وصرح آشلي بينت، لإذاعة “تالك سبورت” البريطانية: “أعلم أن الأمر قد يبدو نكتة، لكن حاليا أفضل رياض محرز، على ميسي”.

كما أضاف: “أراهن بأن مشجعي مانشستر سيتي، لن يستبدلو محرز، بميسي حاليا، محرز كان رائعا هذا الموسم”.

وتأتي هذه الإشادة من النجم السابق للمنتخب الإنجليزي، نظير العروض القوية التي يقدمها رياض محرز هذا الموسم رفقة السيتي.

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