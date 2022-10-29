محرز إحتياطي في مواجهة ليستر سيتي

قرر المدرب بيب غوارديولا، وضع الدولي الجزائري رياض محرز، في مقاعد البدلاء، في لقاء فريقه المان سيتي ضد ليستر سيتي، برسم الجولة 14 من البريميرليغ.

وذلك برسم الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة الـ12.30 بملعب كينغ باور.

ومن المنتظر، أن يقحم غوارديولا نجم الخضر محرز، في الشوط الثاني، ليصنع الفارق في المواجهة، وإعتلاء صدارة البريميرليغ مؤقتا.