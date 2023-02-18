محرز إحتياطي في مواجهة نوتنغهام فورست
بقلم النهار أونلاين
أعلن مدرب المان سيتي، بيب غوارديولا، عن تشكيلته الأساسية، تحسبا لمواجهة نوتنغهام فورست، برسم الجولة 23 من البريميرليغ.
والتي تواجد فيها الدولي الجزائري، رياض محرز، على مقاعد البدلاء، بسبب خيارات غوارديولا.
وجاءت قائمة السيتي، المعنية بالمواجهة على النحو التالي:
📋 TEAM NEWS 📋
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Bernardo, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Foden, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Ake, Alvarez, Gomez, Akanji, Mahrez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/DmNINBJWkE
— Manchester City (@ManCity) February 18, 2023
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