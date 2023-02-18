محرز إحتياطي في مواجهة نوتنغهام فورست

أعلن مدرب المان سيتي، بيب غوارديولا، عن تشكيلته الأساسية، تحسبا لمواجهة نوتنغهام فورست، برسم الجولة 23 من البريميرليغ.

والتي تواجد فيها الدولي الجزائري، رياض محرز، على مقاعد البدلاء، بسبب خيارات غوارديولا.

وجاءت قائمة السيتي، المعنية بالمواجهة على النحو التالي: