محرز: ” إختيار قطر كان من أجل التعود على الطقس في مصر”

كشف المهاجم الدولي رياض محرز أن إختيار دولة قطر لإجراء التربص التحضيري كان من أجل التعود على حرارة الطقس بالقاهرة.

وأجرى رياض محرز حوارا حصريا مع قناة الكأس القطرية تحدث فيه عن التحضيرات التي تسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 21 جوان و19 جويلية.

وقال: ” إختيار العاصمة القطرية الدوحة جاء من أجل التعود على حرارة الطقس بمصر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا”

وإختار الدولي الجزائري رياض محرز نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأحسن لاعب في العالم.