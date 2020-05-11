محرز: “إسبانيا وميسي غيّروا نظرة فرنسا إلى اللاعب النحيف”!

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الكروية بسبب بنيته المورفولوجية الضعيفة.

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“في فرنسا كانوا يحبون اللاعب السريع، وصاحب البنية البدنية القوية، وأنا كنت نحيفا في ذلك الوقت كنت أكثر نحافة من الآن لا يمكنك أن تتصور، لم تكن لدي أي بنية مورفولوجية ، كان لدي بعض الفنيات ، لكن لا يمكنني الدخول في الصراعات البدنية، لكن الأمور تغيرت الآن في فرنسا بعدما تمكنت إسبانيا من الفوز سنوات 2008 بعدما حققوا لقب الأورو بلاعبين نحيفين على غرار إنيستا ودافيد سيلفا ، اين إعتمدوا على لاعبين يتمتعون بالمهارات الفنية، بالإضافة إلى فريق برشلونة مع بيب غوارديولا، وما فعله ميسي تشافي وبيدرو، وهذا ما ساهم في تغيير العقلية في فرنسا وأنا كنت عندها في سن الـ 17”.