محرز إلى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم مقابل راتب ضخم !  

كشفت تقارير إعلامية في السعودية عن اتفاق جرى بين نادي أهلي جدة السعودي و الدولي الجزائري رياض محرز ليكون لاعبا للفريق بداية من الموسم القادم.

ونقل موقع “WIN WIN”، في تقريره الصادر اليوم، تغريدة الصحفي السعودي خالد بن عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على “تويتر” آن الاتفاق جرى في وقت سابق.

كما أكد خبره، نقلا عن ذات الصحفي الذي قال في تغريدة خاصة به “رياض محرز لاعبا للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات قادمة”.

كما أضاف حسب موقع “win win ” “تاريخ توقيع الاتفاقية بين النادي الأهلي والجزائري رياض محرز، كان يوم 6 إلى 22 من الشهر الحالي، بعقد بلغت قيمته 75 مليون أورو في الموسم الواحد، على أن يتم تقديم دفعة اولى 50 مليون، والباقي تسدد بنفس تاريخ الاتفاقية الموسم المقبل”.

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