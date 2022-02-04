محرز.. إنهاء الموسم كهداف للفريق ليس من أهدافي الأساسية
بقلم كريم تيغرمت
أكد رياض محرز، بأن إنهاء الموسم الجاري كهداف لمانشستر سيتي، سيكون أمر جيد، لكنه لا يعتبر ذلك من أهدافه الأساسية
وصرح محرز، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للسيتي: “من الجيد دائما تسجيل الأهداف، وأنا هنا للقيام بذلك من أجل الفريق”.
في حين أوضح قائد الخضر: “انهاء الموسم كهداف للفريق ليس أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لي”.
كما أضاف رياض محرز: “لكن يبقى من الجيد الفوز بكل ما هو متاح، هذا يعتبر إضافة جيدة للفريق”.
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