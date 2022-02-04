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الرياضة

محرز.. إنهاء الموسم كهداف للفريق ليس من أهدافي الأساسية

بقلم كريم تيغرمت
محرز.. إنهاء الموسم كهداف للفريق ليس من أهدافي الأساسية
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أكد رياض محرز، بأن إنهاء الموسم الجاري كهداف لمانشستر سيتي، سيكون أمر جيد، لكنه لا يعتبر ذلك من أهدافه الأساسية

وصرح محرز، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي للسيتي: “من الجيد دائما تسجيل الأهداف، وأنا هنا للقيام بذلك من أجل الفريق”.

في حين أوضح قائد الخضر: “انهاء الموسم كهداف للفريق ليس أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لي”.

كما أضاف رياض محرز: “لكن يبقى من الجيد الفوز بكل ما هو متاح، هذا يعتبر إضافة جيدة للفريق”.

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