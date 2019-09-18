محرز : ” إنه يوم رابطة الأبطال”

عبر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن إستعداده لخوض مباراة اليوم التي تنتظر فريقه مانشستر سيتي أمام شختار دونتسيك الأكراني في إطار دوري أبطال أوروبا.

ونشر نجم مانشستر سيتي صو رة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام أرفقها بتعليق : “إنه يوم رابطة الأبطال”

وسيكون بطل إفريقيا مرشحا للمشاركة أساسيا في مباراة اليوم أمام فريق شختار الأكراني بعد خسارة السيتي في المباراة السابقة أمام نورويتش في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي غاب عنها بسبب تهميشه من طرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.