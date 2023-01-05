محرز احتياطيا في قمة السيتي وتشلسي

أعلن الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التشكيلة الأساسية التي ستواجه تشلسي.

ولم تحمل التشكيلة الأساسية للسيتي الخاصة بمواجهة الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز إسم رياض محرز.

وأصبح النجم الدولي الجزائري أساسيا فوق العادة منذ نهاية فترة التوقف الدولي وتألق بشكل كبير قبل ابعاده اليوم.

ويواجه السيتي البلوز بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن بداية من الـ21:00.