محرز احتياطيا في مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في رابطة الأبطال

يغيب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية في مباراة فريقه مانشستر سيتي امام لايبزيغ في رابطة الأبطال.

وسيدخل رياض محرز في المباراة بشكل احتياطي في حالة الاعتماد عليه من قبل المدرب بيب غوارديولا في اللقاء الذي سيجري ضمن ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا.

وستنطلق المباراة بداية من التاسعة بملعب “الإمارات” في مانشستر.

يذكر، أن مباراة الذهاب جرت في ألمانيا و حقّق النجم الجزائري ورفقائه تعادلا بهدف مقابل هدف.

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