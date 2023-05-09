محرز احتياطيا ومانشستر سيتي يحقّق تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد

حقّق مانشستر سيتي تعادلا هاما أمام المستضيف ريال مدريد اليوم الثلاثاء في رابطة أبطال أوروبا.

وعرفت المباراة تواجد الدولي الجزائري رياض محرز في بنك الاحتياط طيلة التسعين دقيقة، حسب فلسفة المدرب بيب غوارديولا الذي فضّل الاعتماد على تشكيلته الأساسية طيلة الوقت.

وانتهت القمة الكروية بين مانشستر سيتي وريال مدريد بهدف مقابل هدف.

ويسير الجزائري ورفقائه بخطى ثابتة للتأهل إلى النهائي بعد الهدف الثمين للنجم دي بروين.

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