محرز احتياطيا ومانشستر سيتي يقصف بايرن بثلاثية

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز في بنك الاحتياط طيلة التسعين دقيقة التي لعبها فريقه مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل صفر، في نتيجة مفاجئة على طول الخط للنادي البريطاني أمام النادي الألماني تحت أنظار المدرب الجديد توخيل.

وتابع قائد الخضر مباراة رابطة الأبطال من بنك الاحتياط في انتظار قرار المدرب بيب غوارديولا في مباراة العودة.

كما فاز انتر ميلان على بنفيكا بثنائية مقابل صفر، خارج الديار في لقاء مثير سجّل منه الثنائية كل من باريرا ولوكاكو.

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