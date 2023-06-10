محرز احتياطي مع مانشستر سيتي أمام إنتر في نهائي رابطة الأبطال

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في القائمة الاحتياطية التي وضعها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي سهرة اليوم.

وصدم المدرب بيب غوارديولا لاعبه الجزائري بقراره رغم انه كان مرشّحا بقوة لتنشيط نهائي رابطة الأبطال بشكل أساسي.

ورغم ذلك، ستكون الفرصة مواتية لقائد الخضر للتألّق وكتابة إسمه أحرفه بذهب في تاريخ مانشستر سيتي وتاريخ الكرة الجزائرية حتى في حالة مشاركته بشكل إحتاطي.

وهو الذي يبحث عن اللقب المفقود لـ “السيتيزنس” الذي لم يتوّج بأي طبعة أوروبا منذ تأسيسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti