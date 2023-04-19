محرز احتياطي والسيتي يتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز في بنك الاحتياط طيلة التسعين دقيقة التي لعبها فريقه مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ.

وحقّق مانشستر سيتي التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيق التعادل في مباراة الإياب التي جرت اليوم بملعب “آرينا” في ألمانيا.

وتأهل السيتيزنس بفارق أربعة مقابل واحد.

يذكر، أن قائد الخضر غاب عن مباراة الذهاب التي حقّق فيها فريقه فوزا مبهرا بملعب “الإمارات”.

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