محرز الأعلى راتبا بين نجوم “كان 2025”

يتصدر قائد المنتخب رياض محرز، قائمة أعلى راتبا، بين اللاعبين المعنيين بالمشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها الاثنين القادم.

وأعد موقع “وين وين” القطري، تقريرا مفصلا حول أكبر رواتب نجوم كأس أمم إفريقيا 2025، استنادا على تسريبات من مواقع موثوقة مختصة في الرواتب، في صورة “Capology” و” AIScore”.

ويأتي محرز، نجم الأهلي السعودي، في الصدارة براتب سنوي يبلغ 52 مليون أورو. متبوعا بالسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي. ومواطنه خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بـ 40 مليونا و35 مليون أورو سنويا على التوالي.

فيما حل في المركز الرابع، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح من ليفربول. براتب سنوي يقدر بـ 23 مليون أورو، يليه مهاجم نيجيريا. ولاعب نادي غلطة سراي التركي، فيكتور أوسيمين، بـ 19 مليون أورو.