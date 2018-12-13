“محرز” الأفضل في رابطة الأبطال رغم الغياب!

حافظ الدولي الجزائري، رياض محرز على صدارته لترتيب أفضل الممررين الحاسمين في رابطة الأبطال الأوروبية، رغم غيابه عن الجولة الأخيرة.

وتمكن صاحب القدم اليُسرى السحرية، من تقديم 4 كُرات حاسمة لحد الساعة، وهو الرقم الذي لم يصله سوى “مبابي” و”ديباي”.

يُذكر بأن الجناح الطائر إكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في المُباراة الماضية، لـ”التشامبينز ليغ” وهو ما أثر على إحصائياته العامة.

وشهد الأسبوع الأخير، تراجعا رهيبا لإبن “سارسال”، بتقديمه عرضا مُتواضعا أمام “تسيلسي” وجلوسه على كرسي الإحتياط أمام “شاختار دونياتسك” الاوكراني.