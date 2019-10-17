محرز الأفضل في منصبه في الدوري الإنجليزي

يسجل الدولي الجزائري رياض محرز، بداية قوية هذا الموسم رفقة ناديه مانشستر سيتي، ما جعل منه الأفضل في منصبه في الدوري الإنجليزي.

وكشف موقع “هوسكورد العالمي”، الأرقام التي بصم عليها محرز، منذ انطلاق الموسم الجاري، والتي أهلته ليكون أفضل لاعب في منصبه.

وحسب الإحصائيات، يعد قائد الخضر، أكثر اللاعبين تسجيلا للمخالفات المباشرة، وحصل على أفضل تنقيط في منصبه في كل المباريات التي شارك فيها أساسيا.

ومن جهة أخرى، أثبتت الأرقام، أن محرز، قدم أفضل مردود في ناديه منذ إنطلاق الموسم الجاري، متفوقا على كل من ديبروين، سيلفا، أغويرو، وستيرلينغ.

يذكر أن رياض محرز، فاز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في ناديه مانشستر سيتي، لشهر سبتمبر المنصرم.