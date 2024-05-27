محرز الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي

فاز الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الإثنين، بلقب أكثر لاعب صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

وقدم رياض محرز 13 “أسيسيت” استثنائي، في سابقة من نوعها في الدوري السعودي كأكثر لاعب أجني صناعة للأهداف.

و نال مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، إشادة كبيرة من المتتبعين و القائمة على الكرة السعودية بفضل تقديم الإضافة المرجوة منه، بعد استقدامه من قبل نادي الأهلي السعودي من مانشستر سيتي الإنجليزي.