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الرياضة

محرز الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي

بقلم عزبز طالبي
محرز الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي
محرز
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فاز الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الإثنين، بلقب أكثر لاعب صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

وقدم رياض محرز 13 “أسيسيت” استثنائي، في سابقة من نوعها في الدوري السعودي كأكثر لاعب أجني صناعة للأهداف.

و نال مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، إشادة كبيرة من المتتبعين و القائمة على الكرة السعودية بفضل تقديم الإضافة المرجوة منه، بعد استقدامه من قبل نادي الأهلي السعودي من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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