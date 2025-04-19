محرز الأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل في دوري “روشن”

تصدر قائد “الخضر” ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة للتسجيل، في دوري “روشن” للموسم الجاري 2024-2025.

وحسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” المختص، فإن محرز، يتقاسم بعد مرور 28 جولة من الدوري السعودي، قائمة الأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل، رفقة نجم الاتحاد، موسى ديمبلي، بـ 18 فرصة.

وإلى جانب ذلك، فإن الدولي الجزائري، أصبح ثاني لاعب في نادي الأهلي السعودي. يقدم ثلاثية “أسيست” في مباراة بدوري روشن، منذ موسم 2016/2017. وسبقه إلى ذلك، زميله السابق سانت ماكسيمان، موسم 2023-2024.

للإشارة فإن محرز، خطف الأنظار في انتصار ناديه الأهلي السعودي، أمس الجمعة، بخماسية نظيفة أمام الفيحاء. بعدما سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، إلى جانب حصوله على ضربة جزاء، سددها زميله الانجليزي، إيفان توني، بنجاح.

🎖 أكثر اللاعبين صناعة للفرص المحققة للتسجيل بعد مرور 28 مرحلة من دوري روشن السعودي🇸🇦 هذا الموسم 🥇 موسى ديابي🇲🇫 جناح الاتحاد (18)

🥇 رياض محرز🇩🇿 جناح الأهلي (18) 🆕️ pic.twitter.com/3Gn1okfUF4 — SofascoreAR (@SofascoreARB) April 18, 2025