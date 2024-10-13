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الرياضة

محرز: “الأمور ستكون مختلفة في الطوغو”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “الأمور ستكون مختلفة في الطوغو”
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أكد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بأن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو، في العاصمة لومي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ستكون مختلفة.

وفي تصريح، بثه اليوم الأحد، الحساب الرسمي لـ”الفاف”، على منصة “X”، قال محرز عقب مباراتهم الأخيرة أمام منتخب الطوغو: “حققنا انتصار كبير على أرضنا”.

كما أضاف قائد الخضر، في ذات الخصوص: “الشوط الأول لم يكن جيدا. لكن في الشوط الثاني تداركنا الامور”.

وفيما تعلق بلقاء العودة المقررة غذا الإثنين، قال رياض محرز: “الأمور ستكون مختلفة في الطوغو. وعلينا أن نسترجع جيدا لتحقيق الفوز، وجمع 12 نقطة لضمان التأهل”.

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