محرز: “الأندية الكبيرة لا تستسلم أبدا”

أكد “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي”، أن فريقه لا يستسلم أبدا وأكد ذلك في العديد من المباريات أبرزها مباراتي “تشيلسي” و”ليستر سيتي”.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “الأندية الكبيرة لا تستلم أبدا وتعود دائما وهذا ما فعلناه أمام ليستر سيتي وتشيلسي”.

وأضاف: “لن نفوز دائما بنتيجة 3-0 / 4-0، في بعض المرات الخصم يسجل علينا أولا، ومن الرائع أن تكون لدينا ردة فعل قوية”.

وتابع: “سيطرنا على المباراة أمام ليستر منذ الدقيقة الأولى وسجلوا علينا عكس مجرى المباراة، لكننا كنا أقوياء وصنعنا العديد من الفرص”.