محرز: “الأنصار صنعوا أجواءً رائعة في مواجهة الموزمبيق”

أبدى قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، انبهاره الكبير، بالأجواء التي صنعها أنصار الخضر، خلال المباراة التي جمعتهم أمس الثلاثاء، بمنتخب موزمبيق.

وعقب الفوز المحقق في هخذه المباراة، صرح محرز، بخصوص الأنصار: “الأجواء التي صنعها الأنصار في المدرجات كانت أكثر من رائعة”.

كما أضاف: “سبق لنا خوض مباراة واحدة أمام هنا، لكن أعتبر بأن الأنصار هذه المرة كانوا أفضل، حتى أرضية الميدان كانت أفضل”.

وأردف قائد الخضر: “الأنصار ساندونا في بعض الأوقات الصعبة التي واجهناها، ونحن بحاجة دائما لدعمهم كونه لا يمكننا فعل أي شيء بدونهم”.

وختم رياض محرز: “أشكر الشعب الجزائري على كل ما يفعله، وأنا سعيد كوني جزائري”.