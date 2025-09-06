محرز: “الأهم هو التأهل إلى المونديال”

عقب الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الجزائري أمام بوتسوانا، خرج القائد، رياض محرز، برسالة واضحة للجماهير.

مؤكدًا أن الأهم ليس دائماً الأداء الباهر، بل تحقيق الانتصارات التي تقرّب “الخضر” من الهدف الأكبر، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال محرز في تصريحات لموقع “الفاف”: “المباراة أمام بوتسواناـ لم تكن سهلة، لكن الأهم أننا حققنا الفوز. أحياناً سنقدم مستويات كبيرة وأحياناً أقل، لكن الأساس يبقى جمع النقاط وبلوغ المونديال إن شاء الله”.

بهذه الكلمات، اختصر نجم المنتخب الجزائري فلسفة المرحلة الحالية، حيث شدّد على أن الطريق إلى المونديال يحتاج للبراغماتية أكثر من الاستعراض الفني، مبرزاً أن الاستقرار في النتائج سيعزز الثقة ويقود لتحقيق الهدف المنشود.