محرز: “الأوضاع حاليا مختلفة كثيرا عن “كان” الكاميرون”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، تواجدهم في أفضل الظروف في كوت ديفوار، قبل بداية مشوارهم في “الكان”، على خلاف الطبعة الماضية في الكاميرون.

وضرح محرز، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “في 2021، واجهنا عدة ظروف، على غرار “كوفيد”، والوقت القصير للتحضيرات”.

كما أضاف قائد الخضر: “هنا الجميع وصل في نفس الوقت، وجدنا أنفسنا مجتمعين في بلد آخر، وسط عزيمة، وجدية”.

وتابع رياض محرز: “نحن بحاجة ماسة لدعم أنصارنا، وشاهدنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تنقلهم بحماس لدعمنا”.