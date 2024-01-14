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الرياضة

محرز: “الأوضاع حاليا مختلفة كثيرا عن “كان” الكاميرون”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “الأوضاع حاليا مختلفة كثيرا عن “كان” الكاميرون”
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أكد الدولي الجزائري رياض محرز، تواجدهم في أفضل الظروف في كوت ديفوار، قبل بداية مشوارهم في “الكان”، على خلاف الطبعة الماضية في الكاميرون.

وضرح محرز، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “في 2021، واجهنا عدة ظروف، على غرار “كوفيد”، والوقت القصير للتحضيرات”.

كما أضاف قائد الخضر: “هنا الجميع وصل في نفس الوقت، وجدنا أنفسنا مجتمعين في بلد آخر، وسط عزيمة، وجدية”.

وتابع رياض محرز: “نحن بحاجة ماسة لدعم أنصارنا، وشاهدنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تنقلهم بحماس لدعمنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/s8xhS
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