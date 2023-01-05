محرز “البديل” يقود السيتي لهزم تشلسي

قاد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي لهزم مُضيفه تشلسي.

وذلك بنتيجة هدف دون رد بملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن لحساب الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف محرز في الدقيقة الـ63 بعد جملة رائعة وصلت إلى غريليش الذي مرر إلى محرز ليحولها رياض في الشباك.

وكان محرز قد دخل بديلا في الدقيقة الـ59 مكان زميله فيل فودين ليقود السيتي لتقليص الفارق عن المُتصدر أرسنال لـ5 نقاط.