محرز: “التتويج باللقب أمام جمهورنا هو أفضل شعور”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته الكبيرة، لتتويجه مع ناديه الأهلي السعودي، بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة.
ونقل موقع “WINWIN”، تصريحات محرز عقب هذا التتويج أين قال: “نحن سعداء، الحمد لله، لقد توج النادي بدوري أبطال آسيا، لقد أردنا أن نضع الأهلي والسعودية على رأس القارة”.
كما أضاف: “لقد كنا أقوياء وجد مركزين، في كل المباريات وخاصة في النهائي نظراً لطبيعة المباراة، أردنا التتويج بلقب دوري الأبطال، وهذا ما حدث في النهاية”.
وأردف الدولي الجزائري: “نحن اليوم أفضل فريق في آسيا، ونستحق ذلك، لقد لعبنا جيداً طوال المنافسة وأمام كل الفرق القوية الممكنة”.
وتابع رياض محرز: “لقد فرضنا أسلوبنا ولعبنا جيداً في كل المباريات، والنهاية كانت بالتتويج باللقب في المنزل، وأمام جماهيرنا، وهذا هو أفضل شعور يمكن أن تشعر به”.
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