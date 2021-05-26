محرز: “التتويج بدوري الأبطال سيعني الكثير لي وللفريق”

الرياضة
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محرز: “التتويج بدوري الأبطال سيعني الكثير لي وللفريق”
بقلم أمير بهلول

أكد النجم الجزائري “رياض محرز”، أنه يهدف للتتويج بدوري أبطال أوروبا ورفع ذات الأذنين السبت المقبل.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “الفوز بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي سوف يعني الكثير، سيعني الكثير لهذا النادي، ولهذه المنظومة لاننا لم نحقق هذه البطولة من قبل”.

وأضاف: “العب في النهائي يُعد امراً كبيراً حتى بالنسبة لهذا النادي لإنها المرة الاولى له، والمرة الأولى لمعظم اللاعبين. إنها لحظة هامة لنا جميعا”.

وتابع: “اإنها لحظة تعني الكثير لأنك تتذكر من أي مكان أتيت وتقول لنفسك:واو ! يا له من إنجاز”.

في حين ختم كلامه: “سيكون من الرائع أن نتوج باللقب يوم السبت”.


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