محرز: “التتويج بدوري الأبطال سيعني الكثير لي وللفريق”

أكد النجم الجزائري “رياض محرز”، أنه يهدف للتتويج بدوري أبطال أوروبا ورفع ذات الأذنين السبت المقبل.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “الفوز بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي سوف يعني الكثير، سيعني الكثير لهذا النادي، ولهذه المنظومة لاننا لم نحقق هذه البطولة من قبل”.

وأضاف: “العب في النهائي يُعد امراً كبيراً حتى بالنسبة لهذا النادي لإنها المرة الاولى له، والمرة الأولى لمعظم اللاعبين. إنها لحظة هامة لنا جميعا”.

وتابع: “اإنها لحظة تعني الكثير لأنك تتذكر من أي مكان أتيت وتقول لنفسك:واو ! يا له من إنجاز”.

في حين ختم كلامه: “سيكون من الرائع أن نتوج باللقب يوم السبت”.