محرز: التتويج بكأس إفريقيا هو أعظم إنجاز في مسيرتي

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز، أن التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا مع “الخضر” يعدّ اللحظة الأبرز والأكثر فخرًا في مسيرته الكروية. مشيرًا إلى أن ما عاشه رفقة “الخضر” سيبقى راسخًا في التاريخ.

وقال محرز في تصريحات لبرنامج “كورة بريك” الذي يقدمه اللاعب الأسبق لمنتخب إنجلترا ريو فيرديناند: “تحقيق كأس أفريقيا مع الجزائر هو أكثر لحظة أنا فخور بها طوال مسيرتي، وشعور المساهمة في منح بلادي النجمة الثانية لا يصدق. مسيرة الاحتفال كان من المفترض أن تستمر 25 دقيقة لكنها امتدت إلى 8 ساعات، كان شيئًا لا يصدق”.

وأضاف قائد “الخضر” أن النسختين اللتين توج فيهما المنتخب باللقب تختلفان من حيث التحديات. موضحًا: “الجزائر حققت اللقب مرة واحدة قبلها في بطولة بمشاركة 8 منتخبات. بينما البطولة الثانية في مصر كانت بمشاركة 24 منتخبًا. نجحنا في العودة بالكأس إلى الجزائر، وكان شعورًا لا يصدق”.

وتحدث نجم الأهلي السعودي عن الضغوط في المنتخب الوطني قائلاً: “بالطبع حجم الضغط كبير في المنتخب وأنا أتحمله. كرة القدم الدولية متقلبة دائمًا بين سنوات جيدة وأخرى سيئة، وهذا طبيعي في كل منتخب”.

وعاد محرز للحديث عن فترة التحول التي مر بها المنتخب: “بعد مونديال 2014 مررنا بثلاث سنوات صعبة. ثم جاء جمال بلماضي، وهو مدرب مذهل ويحب الجزائر بجنون. عشنا معه سنوات رائعة لم نخسر فيها تقريبًا 35 مباراة وتوجنا بكأس أفريقيا، كان شعورًا مذهلًا”.