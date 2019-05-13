محرز: “التتويج مختلف مع مانشستر سيتي”

أكد “رياض محرز” أن التتويج بلقب الدوري الانجليزي مع “مانشستر سيتي” مغاير تماما لما حققه مع “ليستر سيتي” في وقت سابق.
وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “حتى أكون صادقا، اللقب هذا الموسم مغاير تماما للذي حققته مع ليستر لكن في النهاية هو لقب واحد”.
وأضاف: “كان الأمر صعبا، فكنا في منافسة شرسة مع ليفربول وقدمنا كل شيء في كل مباراة لعبناها”.
وتابع: “لم أشارك في آخر 6 مباريات، لذلك أمام برايتون كانت لحظة خاصة بالنسبة لي”.
وأردف قائلا: “كنت أعلم أنه سيكون من الصعب اللعب بانتظام ولكني عملت جاهدا في التدريبات وأنا سعيد الآن فكان دائما رأسي مرفوع”.
وختم كلامه: “نعم يمكننا تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم.. الآن علينا الاستمتاع بالثنائية والأسبوع المقبل سنعمل من أجل التتويج بكأس الإتحاد”.
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