محرز :”التتويج مع الخضر حُلم وتحقق والآن جاء دور رابطة الأبطال”

إستحضر الدولي الجزائري رياض محرز، الشعور الرائع الذي أحس به عند قيادة الخضر للتتويج بالكان، مؤكدا بأن ذلك حُلم وتحقق.

وقال في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” :”قيادة بلادي للحصول على لقب قاري، كان حُلما بالنسبة لي ولجميع زملائي، وتمكنا من تجسيده على أرض الواقع”.

وواصل :”قدمنا مُستوى قويا خلال الكان الأخيرة في مصر، وهو ما سمح لنا بالوصول الى هذا الهدف”.

وفي سياق مُنفصل، أوضح إبن سارسال، بأنه يسعى الآن للحصول على اللقب الذي ينقصه، ألا وهو رابطة الأبطال الأوروبية.

وقال :”أعتقد بأن الوقت مُناسب للوصول الى هذه الغاية، خاصة وأننا نمتلك اللاعبين والمدرب من أجل ذلك”.