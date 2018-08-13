“محرز الجديد” حديث العام والخاص بفرنسا!

يواصل الجزائري، فريد بولاية صناعة الحدث في فرنسا، بفضل عروضه المميزة بداية هذا الموسم مع ناديه “ميتز” في مُباريات الليغ2.

وساهم “محرز الجديد”، في ثمانية أهداف من أصل التسعة التي وقعها فريقه، وهذا بعد مرور ثلاثة جولات من إنطلاق الدوري.

وتحصل الجناح الطائر على إشادة مُدربه “فريديريك أنتونيتي” والذي صرّح قائلا :”فريد لديه قُدرة مُذهلة على تكرار المجهودات وهذا رائع”.

وتحصل، اللاعب الأسبق لـ”باستيا”، على إشادة مُطولة من جريدة “ريبوبليكان لوران” الفرنسية، والتي إعتبرته العلامة الفارقة في صفوف “les Grenats”.

وتأتي عودة “فريد بولاية” للواجهة، لتُحيي الحديث عن إمكانية تحصله على فُرصة إثبات نفسه مع المنتخب الوطني، في المُستقبل القريب.