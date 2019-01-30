“محرز الجديد” في تراجع ويبتعد عن “الخضر”!

وصل الدولي الجزائري، فريد بولاية، تراجعه الرهيب في “الليغ 2” الفرنسية، بعدما أصبح غير قادر على فرض نفسه مع “ميتز”.

وإكتفى “محرز الجديد” مثلما يُلقب، بالمُشاركة كبديل لقُرابة نصف ساعة خلال إنتصار ناديه على حساب جاره “نانسي” بثلاثية دون رد.

وظهر الجناح الطائر، بمُستوى مُتواضع، مؤكدا بأنه ليس في أفضل أحواله في الأشهر الماضية، مما يُفسر تحوله لمجرد لاعب “بديل”.

ويأتي هذا التراجع، ليُبعد النجم الأسبق لـ”كلارمون” عن المنتخب الوطني، وهو الذي كان يطمح للفت أنظار، جمال بلماضي تحسبا لـ”الكان”.

يُشار بأن المواجهة بين “ميتز” و”نانسي” عرفت مُشاركة الحارس الجزائري، “أليكسندر أوكيدجة” الذي قدم وجها طيبا وحافظ على عُذرية شباكه.