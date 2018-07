“محرز الجديد” ينتقل للدوري الإنجليزي !!

أكد النادي الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية على موقعه الرسمي، خبر تعاقده مع لاعب نيس الفرنسي، الملقب بـ”محرز الجديد”.

وهي خطوة كبيرة لصاحب الـ22 ربيعا، الذي بات يسير على خطى النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي رياض محرز.

يذكر أن بن رحمة مولود بعين تيموشنت، لكنه مسيرته الكروية قضاها كلها في فرنسا وينشط في منصب جناح هجومي أيمن.

Welcome to #BrentfordFC Said Benrahma who joins on a four-year deal from @ogcnice

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 6, 2018