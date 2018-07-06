“محرز الجديد” ينتقل للدوري الإنجليزي !!

الرياضة
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“محرز الجديد” ينتقل للدوري الإنجليزي !! محمد سعيد بن رحمة
بقلم وليد كويني

رسّم الدولي الجزائري محمد سعيد بن رحمة، اليوم الجمعة، إنتقاله لنادي برانتفورد الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين.

أكد النادي الناشط في الدرجة الأولى الإنجليزية على موقعه الرسمي، خبر تعاقده مع لاعب نيس الفرنسي، الملقب بـ”محرز الجديد”.

وهي خطوة كبيرة لصاحب الـ22 ربيعا، الذي بات يسير على خطى النجم الجزائري لنادي ليستر سيتي رياض محرز.

يذكر أن بن رحمة مولود بعين تيموشنت، لكنه مسيرته الكروية قضاها كلها في فرنسا وينشط في منصب جناح هجومي أيمن.


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