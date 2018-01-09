محرز الجديد يُطرد “بأدب” من إسبانيا!!

قام “جيرونا” الإسباني بالتخلص من الجزائري، فريد بولحية بطريقة “مؤدبة”، وذلك من خلال إرساله لفرنسا بغرض القيام بتجارب مع “ميتز”.

وأعلن الموقع الرسمي للكتالونيين بأنه سمح لـ”محرز الجديد” بالتواجد لأسبوع بمنطقة “اللورين” من أجل العمل على إقناع الطاقم الفني الفرنسي.

ومن جهته صرح رئيس “ماتز” قائلا: “بولحية لاعب مُتعدد المُناصب، وقادر على تقديم الإضافة، ولكننا سنقف على مدى جاهزيته البدنية”.

يُذكر بأن الجناح الطائر، ومنذ بداية مشواره الإحترافي وهو يتعرض لسلسلة من الإصابات الخطيرة، حرمته من استغلال موهبته بالشكل المُراد.