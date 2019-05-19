“محرز الجديد” يُمدد عقده مع “ميتز”

كشف جريدة “ليكيب” الفرنسية بأن الدولي الجزائري، “فريد بولاية” وقع وبصفة رسمية على تمديد لعقده مع ناديه الحالي “ميتز”.

وأشار ذات المصدر بأن “محرز الجديد” والذي كان مُرتبطا الى غاية نهاية الموسم القادم، وافق على مواصلة مغامرته في “اللورين”.

وسيتمد العقد الجديد لصاحب الـ26 عاما الى غاية جوان من سنة 2022، مع تحصله على زيادة نسبية في راتبه الشهري.

وساهم اللاعب في صعود “ميتز” لليغ 1، بمُشاركته في 37 مُباراة سجل خلالها 7 أهدافه وقدم فيها 5 تمريرات حاسمة.

يُذكر بأن النجم الأسبق لـ”كلارمون” يستهدف الآن التنافس على مكانة في تشكيلة المُنتخب الوطني، للمُشاركة في “الكان 2019”.