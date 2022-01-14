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الرياضة

محرز: “الجماهير الجزائرية مجنونة بحب الخضر”

بقلم كريم.تيغرمت
محرز: “الجماهير الجزائرية مجنونة بحب الخضر”
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أثنى رياض محرز، على الجماهير الجزائرية، كاشفا مدى شغفها بكرة القدم، وبالخصوص بالمنتخب الوطني.

وصرح محرز، للموقع الرسمي لمانشيستر سيتي: “الجماهير الجزائرية مجنونة بحب المنتخب الوطني، يفعلون المستحيل لحضور المباريات”.

وأضاف: “يلتحقون بالملعب في وقت جد مبكر، حتى إذا كانت المباراة مبرمجة على الثامنة  ليلا، يدخلون الملعب على التاسعة صباحا”.

وتابع رياض محرز: “جماهيرنا يقدمون لنا الدعم في كل مباراة، ولا يتوقفون عن الغناء والصراخ في المدرجات”.

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