محرز: “الجماهير الجزائرية مجنونة بحب الخضر”

أثنى رياض محرز، على الجماهير الجزائرية، كاشفا مدى شغفها بكرة القدم، وبالخصوص بالمنتخب الوطني.

وصرح محرز، للموقع الرسمي لمانشيستر سيتي: “الجماهير الجزائرية مجنونة بحب المنتخب الوطني، يفعلون المستحيل لحضور المباريات”.

وأضاف: “يلتحقون بالملعب في وقت جد مبكر، حتى إذا كانت المباراة مبرمجة على الثامنة ليلا، يدخلون الملعب على التاسعة صباحا”.

وتابع رياض محرز: “جماهيرنا يقدمون لنا الدعم في كل مباراة، ولا يتوقفون عن الغناء والصراخ في المدرجات”.