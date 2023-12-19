محرز :”الجميع يريد القدوم إلى السعودية وهذا أمر جميل”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز رضاه التام لما يقدمه في الدوري السعودي رفقة ناديه الأهلي الذي انتقل له قادما من مانشستر سيتي.

وقال رياض محرز، اليوم الثلاثاء، في حواره للصفحة الرسمية لناديه “احتضان السعودية لمنافسات مثل هذه أمر جيد للبلد ولكرة القدم، الجميع يريد القدوم إلى السعودية وهذا أمر جميل”.

كما أضاف رياض محرز “سررت و حضرت عدد من الأحداث في السعودية و هذا أمر ممتاز للمستقبل”.

وختم محرز حديثه عن المواجهة المرتقبة بالأراضي السعودي التي تجمع بين مانشستر سيتي “بكل تأكيد لن ألعب مع فريقي السابق، لكن سألتقي بهم، كما أتمنى يفوز بالبطولة”.

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