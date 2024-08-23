محرز: “الحديث بمثل هذه المواضيع ليس من اختصاصي”

رد الدولي الجزائري رياض محرز على سؤال الإعلاميين السعوديين بطريقته الخاصة حينما طرح عليه سؤال حول إمكانية تعزيز فريقه الأهلي السعودي.

وقال رياض محرز، عقب مباراة ناديه الأهلي السعودي أمام نادي العروبة: “لا أعلم شيئاً، ليس من اختصاصي الحديث في مثل هذه المواضيع”.

وأضاف محرز: “نحن كلاعبين من جانبنا سنقدم كل ما لدينا”.

وكان مهاجم الخضر قد قاد رفقاءه في الأهلي للفوز أمام نادي العروبة بثنائية نظيفة، ليحقق بداية مثالية.

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