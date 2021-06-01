محرز “الحزين” يعود للواجهة برسالة قوية

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز للواجهة، برسالة هي الثانية له منذ الخسارة المُرة التي تعرض لها رفقة ناديه مانشستر سيتي في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. وغرّد اليساري من على حسابه الرسمي في “تويتر”، مؤكدا بأنه لا يزال مُتحسرا للسقطة أمام تشيلسي.

وكتب الجناح الطائر التالي :”لا أزال حزينا جدا لنتيجة النهائي، ولكن هذا الموسم كان ثريا جدا، وعلينا التركيز على الأمور الإيجابية التي حدثت فيه”.

ليختم :”سنعود بقوة الموسم القادم”.

وجاءت الجملة الأخيرة من قائد مُحاربي الصحراء، معطية تلميحا صريحا لنيته في الإستمرار مع “السكاي بلوز”، رغم ما يتم تداوله عن وجود رغبة في بيع عقده خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن المدرب بيب غوارديولا، مُهتم بخدمات جاك غريليش.