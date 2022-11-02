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الرياضة

محرز: “الحكم لعب دورا كبيرا في إقصائنا أمام الكاميرون”

بقلم كريم تيغرمت
محرز: “الحكم لعب دورا كبيرا في إقصائنا أمام الكاميرون”
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عاد الدولي الجزائري رياض محرز، للحديث عن اقصائه رفقة الخضر من تصفيات مونديال قطر، في مواجهة منتخب الكاميرون.

وصرح محرز، لموقع “le media carré”: “أسوأ ذكرى لي مع المنتخب الجزائري، هي اقصاؤنا أمام الكاميرون”.

كما أضاف: “سيناريو مباراتنا أمام منتخب الكاميرون كان غير معقول، والحكم لعب دورا كبيرا في هذه المواجهة”.

وتابع رياض محرز: “بعد شهر من اقصائنا أمام الكاميرون، عشت سيناريو مماثل مع السيتي، بإقصائنا أمام ريال مدريد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/tkn6M
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