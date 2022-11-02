محرز: “الحكم لعب دورا كبيرا في إقصائنا أمام الكاميرون”
بقلم كريم تيغرمت
عاد الدولي الجزائري رياض محرز، للحديث عن اقصائه رفقة الخضر من تصفيات مونديال قطر، في مواجهة منتخب الكاميرون.
وصرح محرز، لموقع “le media carré”: “أسوأ ذكرى لي مع المنتخب الجزائري، هي اقصاؤنا أمام الكاميرون”.
كما أضاف: “سيناريو مباراتنا أمام منتخب الكاميرون كان غير معقول، والحكم لعب دورا كبيرا في هذه المواجهة”.
وتابع رياض محرز: “بعد شهر من اقصائنا أمام الكاميرون، عشت سيناريو مماثل مع السيتي، بإقصائنا أمام ريال مدريد”.
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