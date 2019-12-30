محرز الرقم الصعب في معادلة “غوارديولا” !

يُقدّم “رياض محرز” أفضل أداء له منذ قدومه لـ “مانشستر سيتي” في ثاني موسم له مع الفريق الإنجليزي.

فبلغة الأرقام، فإن رياض محرز ساهم هذا الموسم في 15 هدفا في كل المسابقات (6 أهداف + 9 تمريرات حاسمة)، كما تحصل على 3 ركلات جزاء.

أرقام “رياض” هي الأفضل كونه اللاعب الذي شارك في أقل عدد من الدقائق على حسابه زملائه خاصة في الخط الهجومي.

ويكفي أن “رياض” غاب عن المشاركة في الدوري الإنجليزي في 4 مباريات متتالية، لكنه نجح في قلب الطاولة على الجميع.

وأكد “محرز” أنه الرقم الصعب في معادلة “غوارديولا” هذا الموسم، بالرغم من تعرضه للتهميش في بعض المرات.