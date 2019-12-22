محرز: “الفريق تأثر لرحيل ارتيتا لكننا سعداء من أجله”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه تأثر لرحيل المدرب المساعد للفريق، ميكيل ارتيتا، الذي يتمنى له النجاح في تجربته الجديدة.

وصرح رياض محرز، في هذا الخصوص لشبكة “سكاي سبور”: “الفريق تأثر برحيل المدرب المساعد ميكيل ارتيتا، كان عضوا مهما في الفريق”.

وأضاف الدولي الجزائري: “شعر بالتأثر بعض الشيء لمغادرته الفريق، لكن كان عليه أن يجرب حظه، ونحن سعداء من أجله”.

يذكر أن ميكيل ارتيتا، المدرب المساعد السابق لمانشستر سيتي، غادر الأسبوع المنصرم الفريق، ليشرف على العارضة الفنية لنادي أرسنال، في أول تجربة في مسواره كمدرب رئيسي.