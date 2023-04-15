محرز :”الفوز بـ 3 نقاط مهم.. بالتوفيق لليستر سيتي”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة اثر تحقيق الفوز رفقة زملائه في مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي.

وقال رياض محرز عبر صفحته الرسمية على “تويتر “، اليوم السبت “الفوز بـ 3 نقاط مهمة، الآن التركيز على المهمة المقبلة، تمنياتي بتألق ليستر سيتي في قادم المواعيد .. يمكنكم فعل ذلك”.

وكان مهاجم الخضر قد شارك أساسيا، كما قدّم ما عليه خلال المباراة التي فاز بثلاثية مقابل واحد، وكان المهاجم هالاند نجما فوق العادة.

وبهذه المشاركة الأساسية، استعاد الفنان جزءا من معنويات بعد تهميشه في مباراة بايرن ميونيخ الماضية في رابطة الأبطال.

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