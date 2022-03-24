محرز: “الكاميرون تملك عدة ملاعب رائعة وكنا نود تجربتها”

وجّه قائد الخضر، رياض محرز، رسالة مشفرة للكاميرونيين، بخصوص خوض مباراة الذهاب من الدور الفاصل، بملعب “جابوما”.

وصرح محرز في هذا الخصوص: “لديكم العديد من الملاعب الرائعة في الكاميرون، ولا أفهم لمذا أصريتم على ابقائنا في “جابوما””

كما أضاف قائد الخضر: “كنا نود أن نزور باقي ملاعب الكاميرون، بعدما جربنا ملعب “جابوما” في وقت سابق”.

وجاءت هذه التصريحات من رياض محرز، ردا على سؤال أحد الصحفيين الكامرونيين، بخصوص رأيه بالعودة لملعب “جابوما” من جديد.